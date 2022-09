Il centrocampista dellaMicheleha parlato ai microfoni di JuventusTv, queste le sue parole:"Pensavo di trovare un gruppo sano. Alcuni giocatori li conoscevo già perché li ho affrontati molte volte. Sono simpatici, sono stato accolto bene fin dal primo giorno e questo mi rende molto felice"."È un allenatore davvero preparato, anche con i giovani perchè ha fatto molti anni nel settore giovanile dell’Atalanta. Mi è sembrato un grande allenatore tutte le volte che ci ho giocato contro"."Io sono sempre stato tifoso della Juve, quindi è un motivo d’orgoglio essere venuto qui. Quando ho ricevuto l’offerta della Juve al Genoa, non ho esitato un secondo a dire di sì. Qua è il posto giusto come strutture e organizzazione, è perfetto"."È un altro mondo per ogni aspetto. Trovi tutto pronto, tutti ti aiutano. Perfetto, ecco".