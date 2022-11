Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, il tecnico dellaMassimoha parlato anche di Tommasoed Enzo, freschi di esordio incon la prima squadra. Ecco il suo pensiero sui "suoi" ragazzi: "Gli esordi in prima squadra fanno sempre la felicità di tutto l’ambiente, ma il mio unico aiuto consiste nel far tenere i piedi per terra ai ragazzi coinvolti. Se arrivano fino a lì è perché hanno qualità, devono ringraziare solo loro stessi. Noi cerchiamo di accompagnarli, facendo attenzione soprattutto all’aspetto mentale".