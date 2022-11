L'esterno dellaTommasoè stato intervistato da La Stampa. Ecco le sue parole.– "Sarà una bellissima emozione, siamo tutti troppo contenti e non vediamo l’ora di giocare. Lì ho esordito in Champions League contro il Psg tre settimane fa, ma disputare una partita con la mia squadra sarà ancora più bello".– "Che emozione, il cuore mi andava a 2000. Un ambiente totalmente diverso, i primi giorni, i primi mesi, quasi non mi sentivo a mio agio. Qui mi trovo benissimo".– "Sì, avevamo fatto un’amichevole, nemmeno il tempo di finire la partita, era ancora l’intervallo, e sono corso da Cristiano Ronaldo per farmi regalare la maglia. Poi l’anno dopo mi allenavo con loro: con Dybala, fortissimo, con fenomeni come Bonucci e Chiellini".– "Me ne pongo tanti a lungo termine, come arrivare alla Nazionale maggiore e in Prima squadra, ma pure a breve termine. Per esempio il prossimo è quello di vincere domenica allo Stadium".