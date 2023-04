A poche ore di distanza dalla sfida di ritorno contro il Vicenza, il giovane bianconero Tommasosi è raccontato nella quarta puntata della serie Tik Tok dedicata alla seconda squadra della Juve., ma si è trattato del mio primo infortunio serio. Nella semifinale col Foggia ho sentito in quadricipite indurirsi. Poi mi sono reso conto che l’infortunio era molto serio. Volevo subito tornare a giocare. Quando sei infortunato fai degli orari diversi, mentre. Ora ho ripreso a correre e ad allenarmi col preparatore atletico'.– 'Vinovo è una struttura fantastica e. Siamo fortunati, a volte penso che sono nello stesso spogliatoio dove si è seduto Buffon e'.– 'Mi stavo scaldando con Enzo Barrenechea e inizialmente il mister chiamò solo lui, quando ha chiamato anche me non riuscivo a crederci. Poi c’erano Perin e Pinsoglio che ci hanno incitato.. Poi non ho pensato più a niente,. Era come se ci fosse un’unica persone che mi parlava nelle orecchie'.