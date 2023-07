Michele, arrivato dalin prestito con diritto di riscatto non esercitato entro i termini, é stato nella passata stagione uno dei punti fermi dellaallenata da MassimoIl centrocampista é di ritorno in rossoblù e, ad oggi, non ci sono stati contatti per un eventuale ritorno in bianconero. A breve, però, le parti dovrebbero riaggiornarsi: in casa Juve, da parte dello staff tecnico, c'é stima per il ragazzo.Nel frattempo, Besaggio si guarda intorno e valuta alcune offerte che sono arrivate dalla Serie B. In questo senso, come detto, sarà decisivo il contatto tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore, in programma nei prossimi giorni.