Le parole del giornalista Michele Criscitiello a Sportitalia:"Rischierà di schiantarsi in un campionato, come quello di serie C, che non deve essere l’esperimento dei grandi club ma deve essere il campionato del territorio e delle piccole realtà. Non siamo in Spagna. In Italia, in serie C, vogliamo le piccole realtà da Nord a Sud. Juventus e Atalanta dovranno “togliere il disturbo” quanto prima".