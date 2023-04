Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Vicenza, latorna in campo quest'oggi per una partita che, a due giornate dal termine della regular season, può rivelarsi decisiva: di fronte, infatti, c'è l', che in classifica ha un solo punto di distacco dai bianconeri. In ottica, dunque, può ancora cambiare tutto. E la squadra di mister Massimo, seppur con diversi assenti tra cui Tommaso Barbieri, pronto all'esordio in Serie A contro il Sassuolo, vuole una vittoria. Fischio d'inizio alle 14.30.in attesain attesa