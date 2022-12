Designata la squadra arbitrale del match tra, in programma domenica 11 dicembre alle 14.30 e valida per la 18^ giornata di campionato di Serie C. Come reso noto dall'AIA, a dirigere la sfida sarà il signor Gianlucadi Pesaro, coadiuvato dagli assistenti Roberto D'Ascanio di Roma 2 e Ilario Montanelli di Lecco. Scelto come quarto ufficiale Stefano Peletti di Crema. I bianconeri di mister Massimoandranno a caccia di una vittoria, dopo il successo di mercoledì contro il Padova che ha regalato loro la semifinale di Coppa Italia.