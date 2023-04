Le pagelle dei bianconeri protagonisti del match tra, perso 1 a 0 dalla squadra di mister Massimo Brambilla.- Difficile dargli colpe sull'occasione del gol, perché il tiro di Bordo è forte e preciso, però forse parte in leggero ritardo. Palese e grossolano, invece, un errore in fase di rinvio nella fase più calda della partita, che avrebbe potuto tagliar fuori definitivamente la Juve dalla contesa. Si guadagna la sufficienza piena con il rigore parato negli ultimissimi istanti di match.- Sicuro e attento nelle chiusure, tanti interventi preziosi. Spesso si propone anche in avanti con coraggio.- Prestazione di esperienza, senza sbavature. Nell'area avversaria regala più di una sponda interessante ai compagni.- Accorcia in ritardo su Bordo, consentendogli di andare al tiro che sblocca il match. In generale sembra un po' in difficoltà (dal 68'- Fatica molto a entrare in partita, ingresso in campo rivedibile).- Non particolarmente brillante nel primo tempo, alza i ritmi nella ripresa facendosi vedere di più in avanti ma con poca precisione nei cross. Decisivo in fase difensiva, con un intervento preziosissimo in chiusura dopo l'errore di Daffara (dall'89's.v.).- Tanto lavoro in entrambe le fasi, partita di sostanza.- Quando sale in cattedra, l'aria cambia. Peccato che lo faccia con poca continuità. Nel finale stringe i denti contro i crampi.- Qualche tentativo in avanti e poco altro, sembra più timido del solito. Brambilla lo sostituisce all'intervallo (dal 46'- Dà qualcosa in più del compagno provando a spingere sulla destra).- Partita a due volti per lui, che nel secondo tempo si accende e mette in mostra tutto il suo repertorio di giocate, chiamando in causa più volte Saio che però gli nega la gioia del gol. Finisce sulle gambe, stremato dalla fatica (dal 90'+4s.v.).- Indubbiamente il migliore dei suoi. Quando aumenta il giro del motore crea non pochi affanni agli avversari, che faticano a contenerlo e in più occasioni gli consentono di rendersi pericoloso al tiro. Pregevole anche lo sforzo in fase difensiva.- Si vede poco, anche perché Piana gli rende la vita difficile. La sua partita dura solo un tempo (dal 46'- Più mobile e presente di Cerri, lotta su tutti i palloni e va al tiro quando ne ha l'occasione; inoltre fa ammonire almeno un paio di avversari, costretti a ricorrere alle maniere forti per limitarlo. Sfortunatissimo quando colpisce la traversa).- Peccato per il risultato, la Juve meritava il pareggio, ma paga un primo tempo decisamente troppo arrendevole.