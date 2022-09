Intervenuto in conferenza stampa all'Allianz Stadium, Maurizioha parlato anche del progetto (e del significato) della. Ecco il suo commento: "Ora Next Gen, la nuova generazione: non esprime solo, attraverso il nome, quella che è un'iniziativa dal punto di vista sportivo, è un termine più allargato. Si parla continuamente di crescita, di esempio tra i giovani... Giornalmente si leggono fatti relativamente a certi comportamenti che non fanno piacere. Non è solo calcio: è anche esempio. Che i ragazzi devono dare ai ragazzi della loro età, non è solo calcio elo sa bene, ma sostenere la maturità e continuare un percorso scolastico. Oggi i ragazzi che sono qui sono esempi per altri. Per la societàè importante. Mi auguro facciano straordinarie imprese e che non rappresentino solo esempi sportivi, ma di vita. Anche da lì nasce il nome Next Gen, voleva avvicinarsi alle nuove generazioni, ma indicare una strada ben precisa, di esempi da seguire. E' questa la volontà della società oltre il valore sportivo".