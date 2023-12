Dal sito ufficiale della JuveIl calendario offre allal'opportunità di archiviare quanto prima la sconfitta dal sapore di beffa incassata sabato 16 dicembre sul campo della Fermana. Tre giorni dopo, infatti, i bianconeri tornano a giocare una gara di campionato. Martedì 19 dicembre la squadra di Massimo Brambilla sfida in trasferta lae il match sarà valido per il recupero della 14^ giornata del Girone B di Serie C.Virtus Entella-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta su Sky e in diretta streaming su Sky Go