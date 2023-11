DaSabato 25 novembre 2023, alle ore 18:30, la Juventus Next Gen affronterà l'Arezzo ad Alessandria e il match sarà valevole per la quindicesima giornata di campionato.Andiamo a scoprire alcuni numeri della sfida che attende i bianconeri!Sarà la terza volta che Juventus Next Gen e Arezzo si affronteranno in Piemonte. Nei due precedenti disputati, sempre in Serie C, i bianconeri hanno vinto in entrambe le occasioni: 3-1 nella stagione 2018/2019 e 1-0 nella stagione 2019/2020.Sostituzioni opposte per le due compagini: 50 per la squadra di Massimo Brambilla, 69 per quella di Paolo Indiani che ha incassato 17 reti sulle 23 totali nella mezz'ora finale di gioco - recuperi inclusi - ed è la squadra del Girone B con più ammonizioni ricevute (43).