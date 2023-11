Dopo la sosta nazionali, torna in campo anche la. Reduce da due sconfitte consecutive, la squadra di Brambilla ospita l'tra le mura amiche del Moccagatta di Alessandria. Next Gen che dovrà fare a meno di diversi elementi e dei tre classe 2005, Nonge, Huijsen e Yildiz, a disposizione della prima squadra. Nonostante questo, l'obiettivo resta vincere per muovere la classifica e uscire dalle sabbie mobili del penultimo posto in classifica.: Daffara; Savona, Poli, Muharemovic; Mulazzi, Comenencia, Palumbo, Hasa, Turicchia; Mbangula, Guerra.. Scaglia, Crespi, Stramaccioni, Cerri, Ntenda, Rouhi, Citi, Damiani, Valdesi, Stivanello, Perotti, Anghelè.. Brambilla: in attesa: Sig. Emanuele Ceriello di Chiari