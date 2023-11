Via ansia e paure. La Juventus Next Gen, dopo due sconfitte consecutive in campionato, torna a vincere e muove una classifica complicata. Arezzo battuto 1 a 0, con pochi rischi e una buona gestione complessiva del matchDAFFARA 7 – Decisivo in più di un’occasioneSAVONA 6.5 – Bene dietro, ma bene anche nell’attaccare gli spazi e dare una mano davantiPOLI 6.5 – Guida la linea difensiva senza mai andare in affannoMUHAREMOVIC 6.5 – Oggi nessun errore, tante le coperture difensive e una traversa presa che grida vendettaMULAZZI 6.5 – Si rivedono sprazzi del vero Mulazzi, ottima notizia per tutta la Juve.COMENENCIA 7 – Come andare al Luna Park e salire sulle montagne russe. Grandi giocate e poi qualche errore grossolano. Ma oggi sono più le note positive, compresa l’azione che porta all’autoretePALUMBO 6 – Qualche errore di troppo in impostazione, impensierisce l’Arezzo dalla distanzaHASA 7 – La solita prova di grande qualità, è sempre il centro nevralgico del gioco bianconero (Dal 70’ DAMIANI sv)TURICCHIA 6.5 – Prova una giocata clamorosa dalla distanza e per poco non riesce. Per il resto, costante su alti livelliMBANGULA sv – 12 minuti e poi l’infortunio muscolare alla coscia destra. La speranza è che non sia nulla di grave (Dal 12’ ANGHELE’ 6.5 – Vero, ormai è nel giro della Next Gen da un po’, ma non dimentichiamo che è un 2005 e che personalità! Tante occasioni create, sempre un pericolo per l’Arezzo)GUERRA 6 – Lega il gioco, ma in alcune fasi scompare tra le maglie aretineAll. BRAMBILLA 7 – Vittoria importantissima. La Juve Next Gen si toglie di dosso qualche ansia di troppo e muove la classifica, senza mai andare in sofferenza