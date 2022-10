Serie C 8° giornata

Next Gen Pro Sesto



La partita in programma domenica 16 ottobre alle ore 17.30 è stata anticipata alle 14.30 — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) October 6, 2022

Altro cambiamento nel calendario della. La Lega Pro ha infatti deciso di anticipare la sfida contro ladi domenica 16 ottobre alle 14.30, anzichè alle 17.30. La partita sarà valida per l'ottava giornata di campionato di Serie C, torneo in cui la squadra bianconera di mister Massimodovrà poi scendere in campo anche mercoledì 19, nell'infrasettimanale in trasferta contro il Lecco (peraltro battuto ieri nel primo turno di Coppa Italia). Qui sotto l'annuncio del club.