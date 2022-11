Primo gol tra i professionisti per Mirco Lipari #FeralpiSalòJNextGen pic.twitter.com/sZi1RFBACL — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) November 2, 2022

Non solo per Giuseppe Verduci. Anche per Mircoquesto pomeriggio è arrivata la gioia del primo gol tra i professionisti, con la rete valsa la cinquina bianconera nel match didi Serie C contro la. L'attaccante classe 2002 dellaha festeggiato all'86' chiudendo definitivamente la partita (2-5 il risultato finale), grazie a un assist al bacio di Hamza Rafia. Qui sotto il post celebrativo del club.