Alessandria-Juventus Next Gen (amichevole)

17:00 CEST

Da unaa un'altra... Dopo essere scesa in campo pochi giorni fa alla Continassa per un allenamento congiunto con la squadra di Massimiliano Allegri, l'affronterà in amichevole la, allo stadio "Giuseppe Moccagatta" che ospita anche le partite casalinghe della stessa "Under 23" bianconera. L'appuntamento è per sabatoalle 17.00, a una settimana esatta dalla prima partita nel campionato di Serie C dei ragazzi di mister Massimo Brambilla, che all'esordio nel girone B affronteranno in trasferta il Pescara di Zdenek Zeman. Qui sotto l'annuncio ufficiale dell'amichevole.