Momenti di pura magia in Coppa Italia Serie C



5 di recupero, San Giuliano che in 10 sta provando il tutto per tutto per i supplementari e improvvisamente il rincaro bollette si fa sentire. Buio totale al Ferruccio#serieC #Juventus #juventusnextgen #coppaitalia pic.twitter.com/PDrZCjzn9d — JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) November 15, 2022

Insolito episodio quello avvenuto nel finale della sfida di questa sera tra, che ha regalato ai bianconeri il passaggio ai quarti di finale didi Serie C. Allo Stadio "Ferruccio" di Seregno, infatti, è calato improvvisamente il buio, con l'arbitro costretto a fermare il gioco per almeno un paio di minuti, in attesa che la situazione tornasse alla normalità. Il tempo perso, ovviamente, è stato poi recuperato, con la squadra di mister Massimoche ha saputo mantenere il vantaggio e raggiungere l'obiettivo di serata. Qui sotto un video dell'episodio, che ha subito fatto il giro dei social.