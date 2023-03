Vittoria importante per lacontro l', nonostante una partita giocata su ritmi bassi da entrambe le squadre (almeno fino agli ultimi minuti). Qui sotto ledei bianconeri scesi in campo tra le mura amiche dello Stadio "Moccagatta".- Poco chiamato in causa, si fa sempre trovare pronto quando serve.- Qualche sbavatura di troppo in chiusura, una in particolare al 78' poteva costare molto cara. I compagni della difesa fanno buona guardia.- Solita prestazione di esperienza e sostanza a servizio della squadra.- Attento e sicuro nelle chiusure, è sempre perfettamente a suo agio.- Sicuramente tra i più propositivi in fase offensiva, si fa vedere anche più di Iling. I ritmi bassi della partita, però, non lo aiutano a tentare qualcosa in più, infatti si spegne con il passare dei minuti (dal 70'- Pronti via, ed ecco l'assist - da corner - per il gol di Sersanti. Dopo il vantaggio contribuisce a tenere alta la squadra e manda in rete anche Cerri).- Prova in linea con i ritmi del match, fino al gol che cambia tutto: un guizzo da centravanti vero, da rapace d'area, decisivo per la vittoria.- La sua partita dura solo 10 minuti a causa di una brutta entrata di Piccoli. Sfortunato. (dal 14'- Entra in campo a freddo, ma il suo impatto è sicuramente positivo. Alla sua prima apparizione nel 2023 offre una prova più che confortante, di sostanza e personalità, che fa ben sperare).- La qualità c'è e si vede, ma è meno brillante del solito e fatica ad alzare il ritmo come ha abituato a fare. Poche le sgasate degne di nota (dal 79's.v.).- Il migliore dei suoi, per quantità e qualità di giocate. Se il resto della squadra lo avesse seguito con costanza, avrebbe anche potuto fare di più.- Un primo tempo sotto tono, con un solo tiro che costringe Gelli a immolarsi e a mandare la palla in corner. Non convince fino in fondo, non a caso Brambilla lo sostituisce all'intervallo (dal 46'- Si vede poco, non entra mai davvero nel match).- Poche occasioni per incidere, la sua partita dura solo un tempo. Esce dal campo malconcio dopo uno scontro sul finire del primo tempo, condizioni da valutare (dal 46'- Apporto poco superiore a quello di Pecorino, fino al gol allo scadere: una splendida perla, che gli vale un voto sicuramente più alto).- La Juve Next Gen non è brillante, ma riesce comunque a conquistare una vittoria significativa per la classifica. I cambi - oltre al contributo degli ormai esperti Soulè e Iling - gli danno una mano a raggiungere l'obiettivo.