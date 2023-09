Via anche alla Serie C. Riparte questa sera il campionato con la Juve Next Gen in campo alle 20.45 contro il Pescara. La seconda squadra bianconera disputerà il suo sesto torneo consecutivo, dando continua forza a progetto lanciato anni fa e mai più abbandonato. L'avversario sarà Zdenek Zeman, a cui Massimo Brambilla dovrà far fronte dopo l'ottimo lavoro svolto durante la preparazione estiva. E non solo: diversi infatti gli arrivi dal mercato, anche nelle ultime ore, da inserire gradualmente in rosa. Brambilla, poi, dovrà fare a meno dello squalificato Poli in difesa ma potrà contare sull'aiuto di Dean, che tornerà dalla Prima Squadra e sarà titolare, anche per mettere minuti nelle gambe.Pescara (4-3-3) Plizzari; Floriani, Brosco, Mesik, Milani; Squizzato, Aloi, Tunjov; Merola, Cuppone, Accornero. All. ZemanJuventus Next Gen (3-5-1-1): Garofani; Stivanello, Huijsen, Muharemovic; Mulazzi, Damiani, Nonge, Maressa, Turicchia; Hasa; Guerra. All. Brambilla