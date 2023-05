Complimenti a Felix Nzouango Bikien per la rete segnata nella vittoria della sua nazionale contro l'Honduras nel Mondiale U20 pic.twitter.com/WjEc7cQqEK — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) May 29, 2023

Prima soddisfazione per Felixal. Il difensore della, infatti, ha contribuito concretamente alla vittoria della suacontro l'Honduras, segnando il terzo gol del definitivo 3 a 1. A lui sono arrivati via social anche i complimenti del club bianconero, che come sempre sta seguendo a distanza tutti i suoi ragazzi impegnati nella prestigiosa competizione giovanile. Qui sotto il post.