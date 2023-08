Lasi prepara a salutare anche un attaccante, dopo Alessandro Pioche ormai è a un passo dal Modena. Si tratta del classe 2002 Nicolò, che in due stagioni con la Seconda Squadra bianconera ha collezionato 75 presenze, 7 gol e 1 assist. Per lui, come riferisce Sky Sport, si è fatto avanti il, club di Serie C, che sembra aver già sferrato l'assalto decisivo. Trattativa dunque in chiusura.