Il vice allenatore dellaTommasoha parlato ai canali ufficiali del club dopo la netta vittoria contro ladi mister Massimo(3-0 il risultato finale). Ecco il suo commento: "Abbiamo fatto una partita bellissima, giocata perfettamente. Dal ventesimo in poi abbiamo giocato solo noi, non rischiando niente. Siamo in un momento positivo. Avevamo fatto delle partite importanti ma non erano arrivati i risultati, ora stanno arrivando e siamo tutti contenti. Per come eravamo partiti, chiudere il girone d'andata a 22 punti è incredibile. Tutto l'ambiente merita questa situazione".