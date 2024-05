Non un grande tifo per laquesta sera. Sono appena quattro, infatti, stando ai dati ufficiali diffusi dalla società di casa, i sostenitori bianconeri presenti allo stadio diper assistere al match valido per il secondo turno deidi Serie C, su un totale di 4.923 spettatori paganti (per un incasso di 57.156 euro). All'Adriatico, peraltro, c'è un po' aria di contestazione, con diversi gruppi organizzati che hanno deciso di boicottare la partita in protesta con il presidente Daniele Sebastiani. La "polemica", a Pescara come altrove, si è estesa anche alle squadre B, come appunto la Juve Next Gen.