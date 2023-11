Juve e Newcastle sembrano avere gli stessi obiettivi per il mercato di gennaio, anche complica la squalifica di Tonali, che come Fagioli, dovrà saltare l'intera stagione per il caso scommesse. Oltre a Kalvin Phillips, che pensa al Newcastle per rimanere in Premier, il club inglese può inserirsi nella corsa a Fabian Ruiz e, riferisce calciomercato.com, sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni per il giocatore del Psg.