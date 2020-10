1









Questa straordinaria sessione di calciomercato si è chiusa con il botto, adesso saranno le nazionali a prendere la scena del calcio. Poi di nuovo Serie A e in men che non si dica, la Champions League. Ogni club dovrà pensare la propria lista, composta al massimo da 25 giocatori, da consegnare alla Uefa. Come riporta Tuttosport, le cessioni last minute di De Sciglio, Douglas Costa e Rugani hanno creato un posto per Gianluca Frabotta, lanciato titolare contro la Sampdoria alla prima partita del nuovo ciclo targato Pirlo. Ci sarà un’esclusione che farà rumore, ovvero quella di Khedira, che ha portato avanti nel tempo un braccio di ferro con il club che non ha portato alla sperata rescissione entro la fine del mercato.