La Juventus sul tetto d'Europa. Lei, l'unica tra tante a non aver mai perso una partita ufficiale dall'inizio della stagione tra le squadre che giocato in Champions. Segnale chiaro e forte a tutte le rivali europee, i bianconeri sono un carrarmato che vuole buttare giù tutto quello che si trova davanti.



LE ALTRE - L'altra squadra ad essere ancora imbattuta nei cinque campionati principali in Europa è il Wolfsburg, che però è in Europa League e non la Champions. Le altre? Nella casella delle sconfitte c'è segnato - almeno - un 1: dal Liverpool al Real Madrid, dal Barcellona al Bayern Monaco, non si salva nessuna. QUASI KO - La gara nella quale la Juventus ha rischiato la sconfitta è stato lo 0-0 di Firenze un mese fa circa, dove dopo l'infortunio di Pjanic e l'ingresso di Bentancur sembrava una squadra spenta e senza idee. E in più ci si sono messi anche i problemi a Danilo e Douglas Costa (tornerà dopo la sosta), anche loro costretti a uscire. La difesa però a ha alzato un muro che ha retto per 90'. E così, la Juventus, oggi, è l'unica squadra di Champions imbattuta tra campionato e coppa. Le altre sono avvertite.