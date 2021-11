Da quando è arrivato alla Juventus,ha giocato quasi sempre da titolare. Ma anche quando è partito dalla panchina, l'exnon ci è mai rimasto per tutti i 90 minuti. Massimiliano Allegri non ci vuole rinunciare: al netto di squalifiche e infortuni patiti da altri compagni di squadra, è l'unico calciatore a essere sempre sceso in campo in tutte le competizioni.- Era difficile immaginare un impatto del genere. L'estate 2021 gli ha cambiato la carriera, con l'Europeo vinto e il trasferimento alla Juventus. Certo, a livello di squadra è una stagione partita malissimo, ma dal punto di vista personale. L'esordio lo ha fatto alla prima di campionato, contro l'Udinese, assaggiando il campo solamente per un minuto, nel recupero. Poi 25' con l'Empoli, quindi la titolarità contro Napoli e Milan, un tempo contro lo Spezia e di nuovo titolare (e mai sostituito) contro Samp, Chelsea, Torino, Roma. Poi Zenit, Inter, Sassuolo, Verona, ancora Zenit, Fiorentina e Lazio. In mezzo sempre in campo anche con l'Italia, tranne una panchina nel 5-0 alla Lituania dell'8 settembre.Ha segnato: il gol partita contro la Sampdoria (3-2, suo anche un assist a Dybala) e quello altrettanto decisivo nel derby vinto alla fine contro il Torino (0-1). Gli manca la gioia "europea", il primo gol in Champions League, ma col tempo arriverà.Ma oltre ai minuti e ai gol, Locatelli ha anche altri numeri che lo rendono il centrocampista più efficiente della rosa in campionato. Considerando i "centrali", per esempio, è quello che: 12 volte. Ed è anche il, 6. La media dei chilometri percorsi a partita, 10.3, è seconda solo a quella di(10.6), comunque più dinamico e più vocato all'inserimento rispetto all'ex Sassuolo. Inoltre è il primo dei centrocampisti per palloni recuperati (52) e per falli subiti (11). Insomma, qualità e lavoro sporco: per la gioia di Allegri e Mancini. In effetti, r