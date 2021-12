Laha vinto 0-2 a, ma il risultato sarebbe potuto essere più rotondo seavesse trasformato il calcio di rigore all'ultimo secondo. Oltre ai tre punti, comunque, i bianconeri sono rientrati a Torino con qualche certezza in più, come testimoniano anche le statistiche.Nessuno, nella 15^ giornata di campionato appena conclusa, ha realizzato un numero più alto in termini di passaggi riusciti: il 93% del totale. Al secondo posto l'Inter (91%), al terzo(88%). Segnali positivi da, tutti e tre sul podio di chi ha realizzato più passaggi (rispettivamente 115, 113, 107).sono anche quelli che hanno giocato il maggior numero di palloni in avanti (78 e 66). Laè stata anche la squadra che ha tenuto di più palla: 39'22'', più di(33'20'') e(32'57'').A calciare di più verso la porta è stato, con 9 conclusioni (la metà esatta di quelle della squadra): più di(7),(entrambi a 6). La Joya è primo anche nella statistica relativa ai tiri nello specchio: 4 (insieme a).Tra i dati negativi, però, le occasioni da gol:, nonostante tanto possesso. L'Inter, prima, ne ha messe insieme 24, l'Atalanta 17, il Milan 11. Pochi anche i dribbling (7), l'assenza diè quindi pesata parecchio.