Nessuno come Federico. Come scrive Opta, nessun difensore centrale ha segnato più gol del numero quattro bianconero in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. Il classe 1998 azzurro ha portato in vantaggio lacontro laal 21° minuto di gioco, dopo due reti annullate per altrettante situazioni di fuorigioco. L'ex Frosinone, al quarto centro, era già andato a segno nel corso dell'annata contro Torino, Monza e Napoli: un contributo, il suo, evidentemente determinante, soprattutto per una squadra come quella di Massimiliano Allegri che non sempre riesce a mandare a segno i propri attaccanti.