Questa sera la Juve affronterà il Milan allo Stadium, dove entrambe le squadre si giocheranno l'accesso all'Europa. I bianconeri però potranno fare affidamento sul fattore casa, che in questa stagione ha portato alla Vecchia Signora la bellezza di 42 punti in 18 gare disputate. Nessun'altra squadra in Italia ha fatto meglio.