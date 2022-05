Come racconta Gazzetta, è tutto ghiacciato. Gli juventini l’hanno cominciata pensando a Pogba – molto vicino -, a Di Maria e a qualche rinnovo. Sette giorni dopo, è cambiato poco e successo nulla. La settimana buona, se non esagerano col ghiaccio, è questa. La Juve nei prossimi giorni è attesa all’ok finale con Paul Pogba, che ormai è considerato più bianconero che rosso United: l’attesa di questi giorni è inattesa e un po’ sinistra, ma non dovrebbero esserci sorprese.