La storia tra lae Leonardoè ancora aperta, nonostante le verità più profonde possano emergere solo in seguito. Si tratta di una storia ricca di successi, con 17 trofei all'attivo, ma che si è conclusa in modo controverso. Recentemente, Bonucci ha intentato una causa contro la Juventus, e ieri ha reso pubblica la sua versione dei fatti. Due settimane dopo essere arrivato in Bundesliga con l'Union Berlino e dopo uno sfogo sui social da parte di sua moglie, Bonucci è tornato sui mesi finali tumultuosi trascorsi a Torino. Ha spiegato che la sua decisione di lasciare la Juventus è stata difficile e che è stata influenzata dalle numerose informazioni errate che aveva sentito e letto. Ha smentito il fatto che a ottobre gli fossero stati comunicati progetti futuri del club che lo escludessero e ha affermato che gli era stata data la possibilità di rinnovare il contratto a ottobre.Come racconta Tuttosport, la Juventus ha scelto di non rispondere alle parole di Bonucci, ma le dichiarazioni sembrano aver suscitato un sorriso amaro da parte di Allegri, che avrebbe sottolineato le incongruenze temporali e di contenuto nelle dichiarazioni del difensore. Inoltre, Bonucci aveva avuto colloqui con la dirigenza e il tecnico nei primi mesi dell'anno, durante i quali era stata prospettata la possibilità di un addio davanti ai tifosi in grande stile, ma l'idea era stata respinta dal giocatore.La figura di Allegri sembra essere centrale in questa vicenda, come riconosciuto anche da Bonucci stesso. Il giocatore sembra aver ignorato i suggerimenti ricevuti nella speranza di un cambio di allenatore alla Juventus. Tuttavia, è difficile credere che non fosse a conoscenza della decisione del club di andare avanti senza di lui almeno fino al 13 luglio. Infine, Bonucci sembra confondere le persone con l'istituzione quando parla di un possibile ritorno in futuro, sottolineando che "la Juventus non sarà quella di oggi" quando smetterà di giocare. Tuttavia, sembra che i tifosi non siano molto entusiasti di questa idea.