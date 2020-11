Non è fuori dalla rosa (se non da quella scelta da Pirlo per la Champions League), ma semplicemente è fuori dal progetto. Khedira e la Juventus non fanno più parte della stessa sfera associativa, dopo i tanti tentativi del club bianconero di rescindere il suo contratto e i ripetuti rifiuti del tedesco, che pretende l’intera somma dello stipendio. Neanche l’emergenza in casa bianconera ha portato Pirlo a prenderlo in considerazione e così, come riporta il Corriere dello Sport, per Khedira si prospetta una soluzione tutt’altro che felice: o aprirà le porte ad una risoluzione del contratto (in scadenza a giugno 2021, magari a una cessione, oppure rischia di saltare tutto l’anno.