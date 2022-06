I piani non cambiano. Anche se Koulibaly ha giurato amore a Napoli, ben oltre le situazioni di mercato. Come racconta Tuttosport, infatti, sono parole che valgono una tregua: quel "legame fortissimo" ce l'avevano anche Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri, entrambi poi hanno intrapreso il percorso juventino. Con risultati evidenti.



IL PIANO KK - La Juve ha ufficializzato la cifra incassata per Demiral e con quel gruzzoletto può andare all'assalto di Koulibaly. Venti milioni chiaramente non basteranno a convincere De Laurentiis, ma possono aiutare a trovare la quadra con il Napoli. Il Psg resta sullo sfondo, lo stesso Barcellona attende di trovare una soluzione per i problemi economici che affliggono i blaugrana. Con un'alternativa di livello, ecco, il banco può saltare. Ma se resta solo la Juve, è difficile che Kalidou possa chiudere definitivamente le porte. Tutti gli amori hanno un prezzo, più o meno.