di Andrea Menon

Matthjis de Ligt sarà un calciatore della Juventus. Non hanno dubbi dalle parti della Continassa e nemmeno ad Amsterdam, perché l'intesa tra le parti è ormai raggiunta, anche a livello economico e così restano da sistemare solo gli ultimi dettagli. Un'operazione record, perché sarà il difensore con il cartellino più pagato nella storia in Italia. Cosa manca? Si deve ancora definire la modalità di pagamento, la ripartizione tra parte fissa-bonus e la definizione dei bonus. Ecco perché il rallentamento in atto, con la Juve che però ha già chiuso la trattativa con De Ligt e Mino Raiola, superando Psg e Barcellona.



TIMORE? NO - Sembra ormai questione di tempo, quindi, con grande serenità ad accompagnare i protagonisti dell'affare dell'estate in casa Juve. L'assegno firmato vedrà una cifra (come detto, da ripartire tra fisso e bonus) da 80 milioni di euro, comprensivi della commissione a Raiola (11 milioni). Filtra solo ottimismo, con una sola chiara volontà: chiudere il prima possibile l'affare, per permettere a De Ligt di partecipare alla tournée bianconera e svolgere la preparazione con la Juventus. Paratici, Nedved e il resto della dirigenza si sono mossi per tempo, ormai è solo questione di tempo.