Nessuna lesione muscolare per Federico. E' quanto emerso degli esami strumentali svolti stamattina al J-Medical da Federico Chiesa, dopo i primi accertamenti svolti nel ritiro dell'Italia. Niente lesioni, ma i dubbi verso Napoli restano: "al momento - scrive Sportmediaset -. Allegri prenderà una decisione in extremis anche in base alle condizioni dei rientranti dalle altre nazionali. Ora come ora è ipotizzabile vedere Federico Chiesa".