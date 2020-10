6









Ottime notizie in casa Juventus, nessuna lesione per Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero aveva fatto preoccupare ieri sera, quando è uscito dal campo dolorante durante la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Lesione scongiurata dunque, come evidenziato nel bollettino diramato dalla società.



“La Juventus è rientrata da Kiev, e subito ha ricominciato a lavorare: l’agenda bianconera ha già un altro appuntamento all’orizzonte, quello di domenica sera (20.45, Allianz Stadium) contro il Verona, che precede di pochi giorni la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, contro il Barcellona. Palestra e scarico per chi ha giocato ieri, possesso e partitella per il resto del gruppo: questo il menu di oggi.



Buone notizie, infine, per Giorgio Chiellini: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.