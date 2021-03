1









Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della Juventus, ma come viene riportato da diverse fonti come Goal.com e la Gazzetta dello Sport, Alex Sandro non ha riportato lesioni muscolari. Questo è il risultato degli esami a cui è stato sottoposto il terzino brasiliano al J Medical, costretto al cambio ieri durante il match col Cagliari per un fastidio alla coscia sinistra. Esclusa quindi l'ipotesi peggiore, come verrà gestito ora Alex Sandro? Verrà valutato di giorno in giorno in vista della partita di domenica col Benevento: possibile che venga tenuto a riposo in via precauzionale, per tornare al massimo della forma dopo la sosta (lui e tutti i sudamericani non dovranno giocare con le nazionali perché le prime giornate delle qualificazioni sudamericane per i Mondiali sono state rinviate). Possibile dunque che riveda il campo nel derby del 3 aprile col Torino, match nel quale potrebbe rientrare anche Paulo Dybala.