Tutto sotto controllo, questa volta Moise non ha fatto nulla di male. Anche l'edizione odierna di Tuttosport conferma che l'esclusione didai convocati perè dovuta semplicemente a un colpo alla tibia non ancora completamente smaltito dall'attaccante, che quindi è stato tenuto precauzionalmente a riposo non essendoci altre defezioni in attacco. Nessun motivo disciplinare, dunque, alla base della sua assenza: il classe 2000 non è stato messo fuori rosa, anzi martedì tornerà ad allenarsi con i compagni in vista del match casalingo contro il- Ciò non vuol dire, comunque, che Moise sia "blindato". Come spiega TS, infatti, anche per lui continua a valere l'assunto che in pratica ha tenuto banco in tutta l'estate bianconera, ovvero che, a fronte di un'offerta significativa, qualsiasi giocatore (o quasi) potrebbe partire. Nei giorni scorsi, peraltro, per lui aveva bussato il, la cui suggestione di un'operazione in prestito oneroso con futuro diritto di riscatto non aveva però convinto la Juve. Il discorso comunque non è chiuso, tutto può ancora succedere. Con i rossoneri o, chissà, con qualcun altro...