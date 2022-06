Nessun no, e neanche alcun sì. L'affare Di Maria è ancora sospeso, tra la volontà della Juventus di averlo subito e il Fideo che aspetta, vuole capire ed è ancora ingolosito dalla possibilità Barcellona. Eccoci, allora, al momento clou, quello che tutti attendono e che attende soprattutto il club bianconero, deciso a proseguire sulla trattativa che porterebbe a casa uno dei principali mancini del panorama calcistico europeo. NESSUN ULTIMATUM - Per ora, l'affare non sembra sfumato - ma non sembra neanche in dirittura d'arrivo -, secondo quanto raccolto da IlBianconero.com, oggi non ci sono stati contatti tra le parti, la Juventus sarebbe dunque ancora in attesa di una decisione da parte dell'argentino. In particolare, il club non ha dato alcun ultimatum al calciatore, nessun dentro o fuori. Semplicemente, le parti si riaggiorneranno quando il Fideo avrà chiarito la propria posizione. Non si aspetterà ovviamente in eterno, ma solo un po' più del previsto.