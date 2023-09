Nelle sei sfide interne giocate contro ilnel girone di andata in Serie A, laha sempre vinto e non ha subito nemmeno un gol. Lecce che non perdeva in trasferta in Serie A dal 3 maggio 2023, proprio contro la Juventus. Ed era dal 3 aprile 2023 contro l’Empoli che il Lecce non chiudeva una gara di Serie A senza effettuare nemmeno un tiro nello specchio. Questa è la seconda volta dal 2004/05 ad oggi che il Lecce non effettua nemmeno un tiro in un primo tempo di Serie A; la precedente sempre contro la Juventus ad ottobre 2022.