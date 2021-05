Il momento di fare. Così Andrea Pirlo ha battezzato Juve-Milan alla vigilia, chiaramente da sponda bianconera. Come racconta il Corriere dello Sport, non bisognerà perdersi in altre distrazioni, perché le somme si tireranno più in avanti, "quando lo scenario sarà più chiaro, quando si saprà se i bianconeri saranno riusciti a raddrizzare la stagione centrando innanzitutto l’Europa che conta". Per il quotidiano, resta però aperta la questione Superlega e la possibilità di sanzioni che potrebbero arrivare alla Juventus, al Real Madrid e al Barcellona. "Non credo che i recenti sviluppi possano influenzare il rendimento della squadra. Il nostro obiettivo è quello di guadagnarci sul campo la qualificazione in Champions. Abbiamo questo in testa e non guardiamo a quello che succede fuori dal rettangolo di gioco", le parole di ieri di Pirlo.