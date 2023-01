E adesso? Qualcosa si muove, eppur si muove. La Juventus movimenta il mercato, ma solo quello in uscita: Westonha già dato l'okay al, aspetta nuovi segnali dagli altri club di Premier e comunque la decisione finale del club bianconero, che deve trovare una quadra con gli inglesi. Verosimilmente, non tirerà la corda con la possibilità che si spezzi. Anzi.In tanti hanno pensato - legittimamente - che dopo McKennie magari sarebbe arrivato anche un colpo in entrata. I ruoli da coprire non mancano: servirebbe un esterno, soprattutto se Allegri dovesse trovare ulteriore continuità con il 3-5-2. Cuadrado è rientrato, ma dietro di lui? McKennie garantiva - e ha garantito - una copertura e un aiuto, per quanto il suo contributo tecnico sia stato certamente discutibile.Come racconta il Corriere della Sera, in attesa che ilcopra i 6 milioni che ballano tra offerta e richiesta, la Juventus non dovrebbe operare in sostituzione del centrocampista americano., che aumenteranno il proprio minutaggio e dunque le occasioni a disposizione in questa prima, importante stagione nella Juve dei grandi.