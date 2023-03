L'obiettivo è stato dichiarato, è conclamato, passerà tanto anche da domani sera. La Juventus vuole la prossima Champions League. E vuole arrivarci non solo dall'Europa League, che domani presenta già un crocevia fondamentale, uno snodo d'importanza capitale; vuole farlo tramite il campionato. Sì, perché se Allegri predica calma e pensa un passettino alla volta, nel mirino della squadra c'è un super, importante, grosso finale che possa andare a colpire il quarto posto,Anche così si spiega la voglia del gruppo di "non mollare" in campionato. Anche così il percorso si fa più netto in Serie A, dov'è arrivato un altro filotto e dove ora i passi falsi possono fare più male. La gestione dell'organico diventa una risorsa fondamentale: con i 5 cambi la Juve può ruotare tanto talento, ma allo stesso modo va dato un occhio alla "stamina" e cos'ha nel serbatoio ancora questa squadra. L'obiettivo di Allegri? Ultimi due step: Friburgo e Milano. Per capire cosa sarà la Juve. Al massimo dell'ambizione.