Come racconta La Gazzetta dello Sport, non c'è assolutamente un problema nel momento che sta vivendo Dusan Vlahovic. Per il quotidiano, infatti, la media gol di Dusan, in calo rispetto ai tempi viola, è considerata una fase di passaggio e non è considerata assolutamente un problema. Vlahovic è arrivato come uno dei migliori centravanti al mondo e ancora così è considerato. Lui e la Juventus devono solo adattarsi un po’ uno all’altra.