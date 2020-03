Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juventus in questi giorni "sta procedendo a scaglioni a fare il tampone a tutta la squadra". Per motivi di privacy non verranno comunicate le tempistiche e verranno resi noti solo eventuali altre positività. Per ora nessun giocatore ha accusato sintomi. A tal proposito, ieri è intervenuto Rugani in diretta social attraverso i canali dei bianconeri. "Ho sempre giocato centrocampista o difensore, ma essendo tifoso juventino ogni anno mio padre insieme alle scarpe nuove mi regalava la maglia di Del Piero. Era la nostra tradizione. Il momento più bello è stato il primo scudetto vinto con la Juventus: la passerella allo Stadium, il pubblico che grida il mio nome e la Coppa alzata sul campo", i ricordi più belli.