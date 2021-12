Nessun dubbio sulla posizione di Massimiliano, nonostante la posizione - quella in classifica - della Juventus. Come racconta La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, Max ha avuto cinque mesi per lavorare con la rosa e valutarla. Ora ha le idee più chiare e la sua posizione all’interno della società resta solida. Il suo ritorno a Torino è stato segnato da maggiori competenze anche di tipo “dirigenziale”.