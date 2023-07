. Stando a Sky Sport, Paulnon ha nessuna intenzione di lasciare la, nonostante le offerte (comunque non stratosferiche) che pare gli siano arrivate dalla ricca, dove i club stanno portando avanti un mercato faraonico. E c'è di più, perché secondo le indiscrezioni il centrocampista francese sarebbe anche disposto a sedersi al tavolo con la dirigenza bianconera per discutere un eventuale ridimensionamento del suo stipendio, dopo una stagione in cui di fatto è sempre rimasto bloccato in infermeria a causa degli infortuni.- Nei giorni scorsi, come vi abbiamo già raccontato, alla Continassa si è rivista anche la super manager Rafaela, la cui presenza ha fatto subito pensare a qualche novità in merito al futuro di Pogba. Le "precarie" condizioni fisiche e l'elevato ingaggio del Polpo, infatti, avrebbero spinto il club a fare qualche riflessione su di lui, senza escludere la possibilità di valutare eventuali offerte (per poi intervenire con i soldi risparmiati sul mercato in entrata). Paul, però, vuole restare, per riprendersi la Juve e dimostrare che sì, può ancora essere centrale nel suo progetto. Magari, questa volta, anche con un ingaggio più basso.