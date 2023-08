Moise Kean non sarà a disposizione per l'esordio della Juve in campionato contro l'Udinese e stando ad alcune voci circolate negli ultimi minuti, il motivo sarebbe dovuto ai ritardi reiterati dell'attaccante, che avrebbero addirittura spinto il club a metterlo fuori rosa e a cederlo. In realtà da quanto risulta a ilBianconero.com, l'assenza è dovuta all'infortunio accusato in settimana dal giocatore. "Kean non sarà a disposizione, ha preso un colpo e non sarà a disposizione", aveva detto in conferenza stampa Allegri.